Amasya'da Servis Otobüsüyle Çarpışma: 3 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde servis otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı; 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:44
Amasya'da Servis Otobüsüyle Çarpışma: 3 Yaralı

Amasya'da Servis Otobüsü ile Çarpışma Olayı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Olay, Amasya Merzifon Havalimanı kavşağında gerçekleşti.

Kaza Ayrıntıları

Olay, A.Ş.Ö. yönetimindeki 05 S 5108 plakalı servis otobüsü ile H.B. idaresindeki 61 VV 110 plakalı hafif ticari aracın çarpışmasıyla yaşandı. Kazada hafif ticari araçtaki sürücü ve yolcular H.Ç. ile N.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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