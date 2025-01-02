Amasya'da Uyuşturucu Taşıyan Tır Yakalandı, Sürücü Tutuklandı

Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir tır, gerçekleştirilen kovalamaca sonucu yakalandı. Tırda yapılan aramada Uyuşturucu Maddeler ele geçirildi.

Tırın Yakalanma Süreci

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadelenin sürdüğü bir dönemde, İstanbul-Samsun kara yolundaki Sarıköy uygulama noktasında uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tırı takibe aldı. Tır, polis ekipleri tarafından Meray Kavşağı'nda durduruldu.

Ele Geçirilen Maddeler

Tırda gerçekleştirilen detaylı arama, narkotik köpeği yardımıyla yapıldı ve 761,89 gram skunk, 500 ecstasy hap, 1,31 gram esrar, bir bıçak ve diğer aparatlar ele geçirildi.

Sürücü Tutuklandı

Tırın sürücüsü R.Y, olayın ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından, R.Y adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Amasya'da yaşanan bu olay, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.