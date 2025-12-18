Ankara'da Trafikte Kalan Ambulansa Motosikletli Kurye Yol Açtı — Kask Kamerası Kaydetti

Ankara'da Trafikte Kalan Ambulansa Motosikletli Kurye Yol Açtı

O anlar kuryenin kask kamerasına yansıdı

Ankara'da seyir halindeki bir ambulansın yoğun trafik nedeniyle ilerleyememesi üzerine, bölgede bulunan bir motosikletli kurye müdahalede bulundu. Olay, Yenimahalle ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Kuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, ambulansın sıkıştığı ve normal seyrini sürdüremediği görülüyor. Kuryenin görüntülerde, ambulansın geçişini sağlamak amacıyla hareket ettiği ve çevredeki sürücüleri uyardığı kaydedildi.

Kuryenin, bölgede görev yapan trafik polisi aracının yanına giderek durumu bildirdiği ve trafiği yönlendirmek için izin istediği belirtildi. Polis ekiplerinden aldığı onayın ardından motosikletiyle ambulansın önüne geçen kurye, diğer sürücüleri işaretlerle uyararak yolu açmalarını sağladı.

Bu sayede ambulansın geçişi kolaylaştı ve ekiplerin yoluna devam etmesine imkan tanındı. Olay, hem sürücüler hem de sağlık ekipleri açısından iş birliğinin önemini bir kez daha gösterdi.

