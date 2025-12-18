DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,31 -0,21%
ALTIN
5.960,05 0%
BITCOIN
3.812.339,2 -3,64%

Ankara'da Trafikte Kalan Ambulansa Motosikletli Kurye Yol Açtı — Kask Kamerası Kaydetti

Yenimahalle Bağdat Caddesi'nde trafikte kalan ambulansa motosikletli kurye, polis onayıyla yol açtı; anlar kuryenin kask kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:46
Ankara'da Trafikte Kalan Ambulansa Motosikletli Kurye Yol Açtı — Kask Kamerası Kaydetti

Ankara'da Trafikte Kalan Ambulansa Motosikletli Kurye Yol Açtı

O anlar kuryenin kask kamerasına yansıdı

Ankara'da seyir halindeki bir ambulansın yoğun trafik nedeniyle ilerleyememesi üzerine, bölgede bulunan bir motosikletli kurye müdahalede bulundu. Olay, Yenimahalle ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Kuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, ambulansın sıkıştığı ve normal seyrini sürdüremediği görülüyor. Kuryenin görüntülerde, ambulansın geçişini sağlamak amacıyla hareket ettiği ve çevredeki sürücüleri uyardığı kaydedildi.

Kuryenin, bölgede görev yapan trafik polisi aracının yanına giderek durumu bildirdiği ve trafiği yönlendirmek için izin istediği belirtildi. Polis ekiplerinden aldığı onayın ardından motosikletiyle ambulansın önüne geçen kurye, diğer sürücüleri işaretlerle uyararak yolu açmalarını sağladı.

Bu sayede ambulansın geçişi kolaylaştı ve ekiplerin yoluna devam etmesine imkan tanındı. Olay, hem sürücüler hem de sağlık ekipleri açısından iş birliğinin önemini bir kez daha gösterdi.

ANKARA'DA TRAFİKTE KALAN AMBULANSIN MOTOKURYENİN YARDIMIYLA İLERLEMESİ, MOTOKURYENİN KASK...

ANKARA'DA TRAFİKTE KALAN AMBULANSIN MOTOKURYENİN YARDIMIYLA İLERLEMESİ, MOTOKURYENİN KASK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Haber Port

İLGİLİ HABERLER

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Kasımda 215 bin 617'ye Yükseldi
2
Sakarya'ya 5 Yeni Metrobüs: Hat Araç Sayısı 11'e Yükseldi
3
Serik'te Trafik Kazası: 43 Yaşındaki Lala Topaç Hayatını Kaybetti
4
Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış
5
Amasya'da Genç Avukat Erhan Şahiner'in Duruşmaya Giderken Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada
6
Afyonkarahisar'da Jandarma Şüpheli Araçta Kalaşnikov Ele Geçirdi
7
İnegöl'de "Mobilya Üretiminde Atık Yönetimi" Eğitimiyle Sürdürülebilirlik Vurgusu

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler