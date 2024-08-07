Ankara'daki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Ankara'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yer alan geri dönüşüm fabrikasında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi.

Yangın Bölgesine Müdahale Ediliyor

Büğdüz Mahallesi Çankırı Bulvarı'ndaki fabrikada meydana gelen yangın, fabrikanın çalışanları tarafından yetkililere bildirildi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri göndermeye başladı.

Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Ekiplerin yangını kontrol altına alma işlemleri devam ederken, alevlerin geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı kısımda etkili olduğu öğrenildi. Fabrikadan yükselen kalın dumanlar, kentin çeşitli yerlerinden net bir şekilde görülmekte.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.