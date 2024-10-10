Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya Otoyolu Projeleri İçin Tarih Belirlendi

Otoyol Projeleri İçin Imza Günü: 14 Ekim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyolu projelerinin yapım sözleşmelerinin 14 Ekim 2023 tarihinde imzalanacağını açıkladı. Uraloğlu, projelerin 2024 yılı sonuna kadar başlamasını hedeflediklerini belirtti.

Proje Detayları

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesinin toplam uzunluğu 120 kilometre olacak. Proje, 101 kilometrelik 6 şeritli ana gövde ve 19 kilometrelik 4 şeritli bağlantı yolunu kapsayacak. Ayrıca, projede 7 kavşak, 4 tünel ve 8 viyadük yer alacak.

Uraloğlu, otoyolun Türkiye'nin kara yolu koridorları için önemli bir köprü işlevi göreceğini, yıllık toplam 3,3 milyar lira tasarruf sağlayacağını ifade etti. Karbon emisyonunun da 41 bin ton azaltılacağı belirtiliyor.

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi

Antalya-Alanya Otoyolu ise 122 kilometre uzunluğunda planlanıyor. Ana gövde 84 kilometre uzunluğunda 6 şeritli olacakken, bağlantı yolları 38 kilometre uzunluğunda 4 şeritli şeklinde inşa edilecek.

Bakan Uraloğlu, bu projenin de yılda 6,6 milyar lira tasarruf sağlayacağını ve karbon emisyonunu 47 bin ton azaltacağını vurguladı. Otoyol, bölgenin turizmine ve ticaretine olumlu katkılar sunmayı hedefliyor.