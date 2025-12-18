DOLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Şeb-i Arûs: Mevlânâ 752. Vuslat Yıldönümü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin Hakk’a vuslatının 752. yıl dönümünü İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın Şeb-i Arûs Semâ töreniyle andı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:33
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hz. Mevlânâ’yı andı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin Hakk’a vuslatının 752. yıl dönümünü, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı tarafından düzenlenen Şeb-i Arûs Semâ töreni ile andı.

Program ve katılımcılar

Tören, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Mevlânâ'nın mirası: insanlığa yön veren vicdan

Gecenin açılış konuşmasını yapan Dr. Çiğdem Hacıoğlu, Hazreti Mevlânâ'nın yalnızca bir mutasavvıf veya şair olmadığını; asırlardır insanlığa yol gösteren güçlü bir fikrî ve vicdanî miras olduğunu vurguladı. Hacıoğlu, Mevlânâ öğretilerinin bugün hâlâ toplumsal karşılık bulduğunu; ayrıştırmadan konuşmayı, ötekileştirmeden düşünmeyi ve yargılamadan anlamayı öğreten bu irfan geleneğinin günümüz dünyasında daha fazla ihtiyaç duyulan bir değer olduğunu belirtti.

Semâ töreninin içerği

Tasavvufun birlik, aşk ve insân-ı kâmil anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen törende semânın anlam dünyası izleyicilerle buluştu. Programda Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Mevlevi bestekârlarından Abdülbâki Nâsır Dede'nin Acembûselik Mevlevi Ayin-i Şerifi ve Semâ Mukabelesi icra edildi.

Törenin başında okunan Nâ’t-ı Şerîfini Türk Sanat Müziği İcrâ Heyeti ve Tasavvuf Müziği Topluluğu Şefi Celâl Abacı seslendirdi. Törenin sonunda okunan Kur’ân-ı Kerîm'i Abdülkadir Aktürk okudu. Baş taksimi Neyzenbaşı Umut Murat Aytekin, son taksimi ise Kanûnî Alperen Kozak yaptı. Kudümzenbaşı Aygün Altınbaş ve Postnişîn Mahmut Sülükçü tören kadrosunda yer aldı.

Şeb-i Arûs Semâ Töreni, katılımcıların ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle tamamlandı.

