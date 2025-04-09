DOLAR
38 0,48%
EURO
41,87 -0,15%
ALTIN
3.781,42 -4,06%
BITCOIN
2.969.892,35 -1,4%

Antalya'da Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Doktor İçin Tören Düzenlendi

Antalya'da balkondan düşerek yaşamını yitiren doktor Hamdi Oğrağ için hastanesinde tören yapıldı. Meslektaşları ve ailesi yas tuttu.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 16:34
Antalya'da Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Doktor İçin Tören Düzenlendi

Antalya'da Balkondan Düşen Doktor İçin Duygusal Tören

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, balkondan düşerek hayatını kaybeden doktor Hamdi Oğrağ için görev yaptığı hastanede bir tören düzenlendi. Yoğun bakım uzmanı Oğrağ'ın (45) cenazesi, çalıştığı Kepez Devlet Hastanesi'nin önüne getirildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Oğrağ'ın asistanlık ve uzmanlık süreçlerinde hastaları ve meslektaşları tarafından övgüyle anıldığını ifade etti. Özkan, “Hekim olmak zordur; hekimlerin diğer meslek gruplarının geçmediği sınavlardan geçerek burada olduklarını” vurguladı.

Törende Duygu Dolu Anlar

Törene, Oğrağ’ın aynı hastanede kardiyolog olarak görev yapan eşi Gülsüm Oğrağ, meslektaşları ile aile yakınları da katıldı. Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan’ın da yer aldığı etkinlikte, doktorun aile ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.

Törenin ardından, Hamdi Oğrağ'ın cenazesi, memleketi Muğla'ya götürüldü. Oğrağ’ın, icapçı olduğu bir gece, telefonuna bakmak için çıktığı 4. kattaki evinin balkonundan düştüğü bildirildi. Kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde balkondan düşerek hayatını kaybeden doktor için görev yaptığı...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde balkondan düşerek hayatını kaybeden doktor için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan (sağ 2) ile Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan (sağda) da katıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde balkondan düşerek hayatını kaybeden doktor için görev yaptığı...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde balkondan düşerek hayatını kaybeden doktor için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan (sağ 2) ile Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan (sağda) da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Talip Uzun, Dünya Parlamento Genel Sekreterler Yönetim Kurulu Üyesi Oldu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Karşıladı
3
Artvin'de Kaya Kartalı Doğaya Salındı
4
Ankara'da Sahte İçkiden Zehirlenme Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Bayburt'ta Kuvvetli Rüzgar Can ve Mal Güvenliğini Tehdit Ediyor
6
Bakan Uraloğlu, İskurt'un Annesinin Cenaze Törenine Katıldı

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak

Meteoroloji'den Kar Alarmı: Ankara ve Adıyaman Sıfırın Altına Düşecek!

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama