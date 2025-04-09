Antalya'da Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Doktor İçin Tören Düzenlendi

Antalya'da Balkondan Düşen Doktor İçin Duygusal Tören

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, balkondan düşerek hayatını kaybeden doktor Hamdi Oğrağ için görev yaptığı hastanede bir tören düzenlendi. Yoğun bakım uzmanı Oğrağ'ın (45) cenazesi, çalıştığı Kepez Devlet Hastanesi'nin önüne getirildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Oğrağ'ın asistanlık ve uzmanlık süreçlerinde hastaları ve meslektaşları tarafından övgüyle anıldığını ifade etti. Özkan, “Hekim olmak zordur; hekimlerin diğer meslek gruplarının geçmediği sınavlardan geçerek burada olduklarını” vurguladı.

Törende Duygu Dolu Anlar

Törene, Oğrağ’ın aynı hastanede kardiyolog olarak görev yapan eşi Gülsüm Oğrağ, meslektaşları ile aile yakınları da katıldı. Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan’ın da yer aldığı etkinlikte, doktorun aile ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.

Törenin ardından, Hamdi Oğrağ'ın cenazesi, memleketi Muğla'ya götürüldü. Oğrağ’ın, icapçı olduğu bir gece, telefonuna bakmak için çıktığı 4. kattaki evinin balkonundan düştüğü bildirildi. Kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde balkondan düşerek hayatını kaybeden doktor için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan (sağ 2) ile Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan (sağda) da katıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde balkondan düşerek hayatını kaybeden doktor için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan (sağ 2) ile Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan (sağda) da katıldı.