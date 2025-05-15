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Antalya'da Engelliler Haftası İçin Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Antalya'da Engelliler Haftası dolayısıyla temsili askerlik ve yemin töreni gerçekleştirildi, özel bireyler askerlik görevlerini yerine getirdi.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 18:53
Antalya'da Engelliler Haftası İçin Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Engelliler Haftası Kapsamında Özel Bir Tören

Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu özel törende, 52 özel birey temsili askerlik görevini yerine getirerek silah ve bayrak üzerine yemin etti.

Tören Programı ve Katılımcılar

Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende ayrıca, yaş kütüğüne plaket çakıldı ve 'Bayrak' adlı şiir okundu. Yemin töreninin ardından özel bireyler coşku ve gururla askerlik görevlerini tamamladı.

Törene, Vali Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Gürkan Erken, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, ve 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz katıldı. Törende konuşma yapan Vali Şahin, temsili askerlik görevini tamamlayan özel bireylere terhis belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Programın Sonlanışı

Etkinlik, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz'ın konuşması ve tören geçişi ile sona erdi. Engelliler Haftası etkinlikleri, toplumsal duyarlılığı artırarak, özel bireylerin toplumdaki yerlerini pekiştirmek amacıyla büyük bir önem taşıyor.

Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından Engelliler Haftası kapsamında temsili...

Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik ve yemin töreni düzenlendi.

Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından Engelliler Haftası kapsamında temsili...

Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik ve yemin töreni düzenlendi.

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