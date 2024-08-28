Antalya'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Antalya'da Silahlı Saldırı Olayı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Cengiz Ç.'ye ait bir kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde gerçekleşen olayda, bir kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, M.Ç. ve T.Ç. isimli saldırganların bir aracın içinde kuyumcu dükkanının arka sokağına yaklaşmasıyla başladı. Araçtan inen şüpheliler, işletmeye ateş açtı. Halil Ç. isimli kişi, saldırı sırasında bacağından yaralanarak olay yerinde acil müdahale yapılmak üzere ambulansa taşındı.

Yakalama ve Müdahale

Saldırganlar, olaydan sonra kaçmaya çalışırken kuyumcu çalışanları tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları gözaltına aldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olayın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırganların araca binip kaçmaya çalıştıkları esnada nasıl yakalandıkları açıkça görülüyor.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.