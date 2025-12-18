Antalya'da Narkotik Operasyonu: 12 kilo 580 gram esrar, 6 kilo 150 gram kokain ele geçirildi — 4 tutuklama

Antalya'da Narkotik Operasyonu: Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği narkotik operasyonda, piyasaya sürülmek üzere getirildiği belirlenen yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden dördü tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, A.A., B.O., S.Y. ve H.O. isimli şahısların diğer illerden temin ettikleri uyuşturucuları Antalya'ya getirerek, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürecekleri yönünde istihbarat elde edildi. Bunun üzerine operasyon başlatıldı ve 4 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 12 kilo 580 gram esrar, 6 kilo 150 gram kokain ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yasal Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan dört şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

