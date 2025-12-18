Antalya'da Şaftta Gizlenen 17 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Serik'te jandarma operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı istihbarat doğrultusunda İran uyruklu bir şahsın aracıyla Türkiye'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli araç Serik ilçesinde durduruldu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan ilk aramada şüphe üzerine, detaylı inceleme için otomobil Serik Sanayi Sitesi'ne götürüldü.

Bir tamirhanede aracın şaft bölümü söküldüğünde, özel olarak hazırlanmış düzenek içerisine gizlenmiş yaklaşık 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirtildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı ve şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

