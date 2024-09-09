Antalya'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Gazipaşa'da Yangın Panik Yarattı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Bakılar Mahallesi'nde, otluk alanda başlayan yangın muz bahçelerine sıçradı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi ancak olay, bölgedeki Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencileri etkiledi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine, itfaiye, polis ve orman yangın söndürme ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda Ağaçlar Zarar Gördü

Yangın, otluk alan ile muz bahçesindeki ağaçlara zarar verdi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, öğrenciler sınıflarına dönebildi.

Öğrencilerin Güvenliği Ön Planda

Yoğun duman nedeniyle okulda eğitim gören öğrenciler, güvenlik nedeniyle sınıflarından tahliye edildi. Olayı duyan bazı veliler, çocuklarını okuldan aldı. Yangının söndürülmesiyle birlikte okulda kalan öğrenciler, eğitim öğretim yılının ilk gününde derslerine devam edebildi.