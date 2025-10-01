Antalya Soruşturmasında 22 Şüpheliden 10'u Serbest Bırakıldı

Antalya Büyükşehir soruşturmasında 22 şüpheliden 10'u serbest bırakıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında dün gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınıp salıverilen şüpheliler

Hafriyat işlerine ilişkin soruşturmada adları geçen ve emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilen şüpheliler şunlar: R.S, R.K, B.M.Z, H.A, M.A, M.K, N.Y, A.E, E.A. ve T.K.K.

İstanbul'a sevk ve devam eden işlemler

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkan vekili M.A'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'a götürüldüğü bildirildi. Diğer 11 gözaltındaki şüphelinin ise Antalya Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ayrıca Antalyaspor Kulübü ile Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nde arama yapılmıştı.

Soruşturmanın geçmişi

Soruşturma kapsamında daha önceki gelişmeler şu şekilde kaydedildi: Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep K. 5 Temmuz'da gözaltına alındı; Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in yurt dışında olduğu tespit edildi. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklandı, Zeynep K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararın ardından Muhittin Böcek İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Zuhal Böcek, 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanıp tutuklandı.

12 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyette serbest bırakılmış; adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y.'nin, hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edildi. Rüşvet paralarının yatırıldığı öne sürülen döviz bürosu ile paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atandı.

Mustafa Gökhan Böcek, 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklandı.

10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Kanal V televizyonu sahibi Mehmet Okan Kaya, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, ANT Tepe müdürü İsmail Erdoğmuş ve satış elemanı Levent Şapçıoğlu tutuklanmış; Zeynep K.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlılardan Hesapçıoğlu, Sarıhan ve Erdoğmuş 27 Eylül'de serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca koordineli şekilde devam ediyor.