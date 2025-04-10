Antalyalı Çift, 45 Yıl Sonra Düğün Hayalini Gerçekleştirdi

Antalya'nın Serik İlçesinde Unutulmaz Düğün

Antalya'nın Serik ilçesinde yıllardır beklenen bir hayal gerçek oldu. Yılmaz çifti, 1980 yılında kaçarak evlenmelerinin ardından, 45 yıl sonra gelinlik ve damatlık giymek suretiyle düğünlerini yaptılar.

Bir Hayalin Gerçekleşmesi

66 yaşındaki Fatma Yılmaz ve 70 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, düğün hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu, Merkez Mahallesi'nde bir kafede düzenledikleri etkinlikte yaşadı. Üç çocukları ve 7 torunları ile birlikte bu özel günde bir araya geldiler.

Uğurlu Anılar ve Şikayetler

Hüseyin Yılmaz, evlendikleri dönemde düğün yapamadıkları için duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Eşim sürekli gelinlik giyemediğini söylerdi. Bugün, yıllar sonra bu hayali gerçekleştirmek harika bir duygu," dedi. Ayrıca çocuklarının farklı yerlerde yaşaması nedeniyle düğün organizasyonuna katılmaları, bu anın daha özel hale gelmesine sebep oldu.

Bir Şans ve Mutluluk Dolu Anlar

Fatma Yılmaz da kurduğu gelinlik hayalini gerçeğe dönüştürmenin verdiği mutluluğu paylaştı. Kendilerine destek olanlara teşekkür ettiğini belirten Yılmaz, yıllarca süren hayalin ardından gerçek bir düğün yapmanın verdiği sevinci ifade etti.

Desteklendiği Değerli Anlar

Çiftin bu özel anını kutlamaya yardımcı olan kafe işletmecisi Ahmet Ak ise, Yılmaz çiftini mutlu edebilmek adına organizasyon hazırladıklarını belirtti. Düğün, çevre sakinleri ve dostları tarafından coşkuyla kutlandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kaçarak evlenen Yılmaz çifti, 45 yıl sonra gelinlik ve damatlık giyip, düğün yaptı. Kaçtıkları için 1980'de düğün yapamadan evlenen 66 yaşındaki Fatma Yılmaz ile 70 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, düğün hayalini yıllar sonra gerçekleştirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde kaçarak evlenen Yılmaz çifti, 45 yıl sonra gelinlik ve damatlık giyip, düğün yaptı. Kaçtıkları için 1980'de düğün yapamadan evlenen 66 yaşındaki Fatma Yılmaz ile 70 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, düğün hayalini yıllar sonra gerçekleştirdi.