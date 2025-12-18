Aras EDAŞ, Doğu Anadolu'da zorlu kışa saha eğitimleriyle hazırlanıyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ, saha ekiplerini ağır kış koşullarına karşı güçlendirmek için kapsamlı uygulamalı eğitimler düzenliyor. Personel sabah antrenmanlarında koşuyor, direk taşıyor ve elektrik direkleri üzerinde voleybol oynuyor.

Saha hazırlıkları ve hedef

Türkiye’nin en zorlu iklim ve coğrafi şartlarına sahip Doğu Anadolu’da, özellikle kış aylarında vatandaşların elektrik kesintilerinden en az etkilenmesi veya hiç etkilenmemesi amacıyla ekipler hızlı ve etkili müdahale için hazırlık yapıyor. Arıza ve bakım ekiplerinin yetkinliğini artırmaya yönelik eğitimler, kış aylarında ulaşım zorlukları ve ağır hava koşulları dikkate alınarak planlanıyor.

Uygulamalı eğitimler

Eğitim programında yüksekte çalışma parkurları kuruluyor; personel direkler üzerinde denge, koordinasyon ve güvenli hareket becerilerini geliştiriyor. Ayrıca personel, ağır direkleri kaldırma, taşıma ve koşu antrenmanı yapıyor; zorlu arazi şartlarında arızaya at ve arazi araçları ile müdahale çalışması gerçekleştiriliyor. Kar motoru kullanımı konusunda verilen uygulamalı eğitimler sayesinde kırsal ve yüksek rakımlı alanlardaki arızalara daha hızlı erişim sağlanması hedefleniyor.

Koordinatörün açıklaması

Aras Elektrik Erzurum İl Koordinatörü Hüseyin Öcal, 7 ile hizmet verdiklerini ifade ederek, "Zorlu kış şartlarında personelimizin hazır olması için sürekli eğitimler yapıyoruz. Bizim için iş sağlığı ve güvenliği çok önemli. Bu manada her türlü imkan, yetenek ve araçlara sahibiz. Elektrik şebekesi çok canlı bir sistem. Bu nedenle sistemi sürekli kontrol etmek gerek. Teknolojiye de ciddi yatırımlar yapıyor ve teknolojiyi her anlamda kullanıyoruz. Özellikle anlık takipler bu manada değerli. Kaçak kullanımları da takip ediyoruz. Devirden önce kaçak kayıp oranı yüzde 40’lardan yüzde 14’lere indi. Bölgemizin sert kış şartları dikkate alınarak, bu tür kapsamlı eğitim ve hazırlık çalışmaları kış mevsimi başlamadan önce planlanmakta ve hayata geçirilmektedir. Artan saha ekipleri, güçlendirilen araç filosu, gelişmiş teknolojik imkânlar ve yetkinliği artırılan personel yapısı ile Aras EDAŞ, kış şartlarına tam donanımlı ve hazır bir şekilde girmektedir. Aras EDAŞ, zorlu coğrafyada enerji arz güvenliğini sağlamak, kesintileri en aza indirmek ve müşterilerine daha kaliteli, sürdürülebilir bir hizmet sunmak amacıyla sahadaki gücünü, insan kaynağını ve teknolojik altyapısını geliştirmeye kararlılıkla devam etmektedir" diye konuştu.

