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Ardahan'da Engelli ve Hamile Kamu Personeline İzin

Ardahan'da kar nedeniyle engelli ve hamile kamu personeline bir gün idari izin verildi, Çıldır kara yolu trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 22:48
Ardahan'da Engelli ve Hamile Kamu Personeline İzin

Ardahan'da Kar Engelleri: Engelli ve Hamile Kamu Personeline İzin Verildi

Ardahan'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle, yarın il genelinde engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi.

Vali Çiçek'in Açıklamaları

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu olumsuz hava koşullarının ulaşımda ciddi aksamalara yol açtığını vurguladı. Çiçek, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan geneli tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personel bir gün süreyle idari izinli olacaktır." dedi.

Kara Yolunda Yaşanan Aksamalar

Ayrıca, yoğun tipi sebebiyle Ardahan-Çıldır kara yolunun Çamlıçatak mevkisi ile Çıldır ilçesi arası araç geçişine kapatıldı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde, sürücülerin ve yolcuların bu güzergâhta dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte, engelli ve hamile kişilerin hizmetine sunulacak olan koruma önlemleri ve destek hizmetleri gündemde kalmaya devam edecek.

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