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Ardahan'da Kura Nehri Taştı: Göle Ovası Su Altında Kaldı

Ardahan'da kar erimesi ve sağanak yağmur nedeniyle Kura Nehri taştı, Göle Ovası su altında kaldı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 10:56
Ardahan'da Kura Nehri Taştı: Göle Ovası Su Altında Kaldı

Ardahan'da Kura Nehri Taştı

Ardahan'ın Göle Ovası'ndan geçen Kura Nehri, çetin geçen kış sonrasında hızlı bir kar erimesi ile taşma yaşadı. Havaların ısınmasıyla birlikte karların erimeye başladığı bölgede aralıklarla sağanak yağışlar da etkili oldu.

Göle Ovası Su Altında Kaldı

Kura Nehri'nin debisinin yükselmesi sonucunda, Göle OvasıSarme Köprüsü mevkisi adeta göle dönerken, bu durum yaban kuşlarının yiyecek arayışı sırasında ilginç görüntülere neden oldu.

Taşkın dolayısıyla Göle ilçesine bağlı Çayırbaşı ve Tahtakıran köyü bölgesinde de benzer sorunlar yaşandı. Bölge halkı, taşkın nedeniyle zor durumda kalan tarım arazilerini endişeli gözlerle izliyor.

Ardahan'ın Göle Ovası'ndan geçen Kura Nehri, karın erimesiyle taştı. Çetin geçen kış sonrası...

Ardahan'ın Göle Ovası'ndan geçen Kura Nehri, karın erimesiyle taştı. Çetin geçen kış sonrası havaların ısındığı bölgede, kar erimeye başladı, aralıklarla sağanak etkili oldu.

Ardahan'ın Göle Ovası'ndan geçen Kura Nehri, karın erimesiyle taştı. Çetin geçen kış sonrası...

Ardahan'ın Göle Ovası'ndan geçen Kura Nehri, karın erimesiyle taştı. Çetin geçen kış sonrası havaların ısındığı bölgede, kar erimeye başladı, aralıklarla sağanak etkili oldu.

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