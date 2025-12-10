DOLAR
Arnavutköy'de Silahlı Gasp: 4 Yaşındaki Çocuk ve Anne Darp Edildi, 200 Bin TL Çalındı

Arnavutköy'de motosikletli iki şüpheli, Suriye uyruklu ailenin evine girip anne Rengin H. ve 4 yaşındaki Nura M.'yi darp etti; yaklaşık 200 bin lira çalındı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 09:05
Arnavutköy'de silahlı gasp dehşeti

Olayın gelişimi

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Simya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre motosikletle gelen iki şüpheli, Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı daireye silah zoruyla girdi. Şüpheliler evde bulunan anne Rengin H. (44) ile 4 yaşındaki kızı Nura M.'yi darbedip ağızlarını bantladı.

O sırada eve gelen 20 yaşındaki Murat M. de şüphelileri durdurmak isteyince darp edildi. Şüpheliler, evdeki ziynet eşyaları ve dövizleri alarak motosikletle kaçtı.

Zarar ve müdahale

Şüphelilerin aldığı eşyaların toplam değerinin yaklaşık 200 bin lira olduğu belirtildi. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nura M., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rengin H. ve oğlu Murat M. ise darp raporu almak üzere hastaneye götürüldü; daha sonra karakola giderek şikayetçi olacaklarını bildirdiler.

Ailenin açıklaması

Kardeşimi darp ettiler; altın, euro ve Türk Lirası çaldılar

Anne Rengin H.'nin oğlu Berzan M., "Ben çalışıyordum. Annem beni ağlayarak aradı koşarak eve geldim. Geldiğimde annemi bantlamışlar silahla tehdit etmişler. Kardeşim onlarla karşılaşmış kapıyı çalmış ve silahı kardeşimin göğsüne tutuyor. Benim küçük kardeşimi de darp edip dövmüşler. Odadan eşyalarımızı çalmışlar ve kaçmışlar. Buraya plakasız motosikletle gelmişler. 200 bin TL’lik ürün çalmışlar altın, euro ve Türk Lirası vardı" şeklinde konuştu.

Soruşturma

Polis ekipleri, motosikletli 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

