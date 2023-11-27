Asgari Ücrette Kritik Tarih Açıklandı: Komisyon 1 Aralık’ta Toplanacak
Asgari ücretle ilgili son dakika gelişmesi: 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık’ta ilk toplantısını yapacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE OLACAK? İLK TOPLANTI TARİHİ AÇIKLANDI
Asgari ücret, milyonlarca çalışanın merakla beklediği bir konu. 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlıyor. Komisyonun ilk toplantısı son dakika haberine göre 1 Aralık’ta gerçekleştirilecek.
Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 1 Aralık’ta yapılacak. Komisyonun diğer toplantıları ise Aralık ayı içinde tamamlanacak. Yeni asgari ücret rakamının ise Aralık ayının sonunda açıklanması bekleniyor.