Asgari Ücrette Kritik Tarih Açıklandı: Komisyon 1 Aralık’ta Toplanacak

YENİ ASGARİ ÜCRET NE OLACAK? İLK TOPLANTI TARİHİ AÇIKLANDI

Asgari ücret, milyonlarca çalışanın merakla beklediği bir konu. 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlıyor. Komisyonun ilk toplantısı son dakika haberine göre 1 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 1 Aralık’ta yapılacak. Komisyonun diğer toplantıları ise Aralık ayı içinde tamamlanacak. Yeni asgari ücret rakamının ise Aralık ayının sonunda açıklanması bekleniyor.