Aşık Veysel'in Mirası: Dernek Binası Kız Öğrenci Konuk Evi Olarak Hizmet Veriyor

Aşık Veysel'in Manevi Mirası Türkiye'de Yaşatılıyor

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun manevi mirası olan Ankara'daki dernek binası, eğitime destek amacıyla "kız öğrenci konuk evi" olarak hizmet vermeye devam ediyor. Geçen yıl dönüştürülen bu konuk evinde, şu anda 40 öğrenci barınıyor.

Dedesiyle Anma Törenleri Düzenleniyor

Aşık Veysel'in torunu Halil Süzer, vefatının yıl dönümünde dedesinin Sivas'taki kabri başında anılacağını ve ardından Aşık Veysel Müzesi önünde düzenlenecek müzik dinletisi hakkında bilgi verdi. Süzer, "Biz her yıl buradan dedemize gidiyoruz. Ayrıca çeşitli kuruluşlar, okullar ve üniversiteler de etkinlikler yapıyor. Onlara orada dilimiz döndüğünce dedemizi anlatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dernek Kuruluşu ve Aşık Veysel'in Vizyonu

1972 yılında kurulan derneğin kuruluş aşamasında dönemin bürokratları, iş adamları ve üniversitelerden öğretim üyeleri öncülük etmişti. Süzer, "Dedem dernek için izin almaya gelenlerle bizzat görüştü; 'Kurun ama bu dernek bir amaca hizmet etsin' demiştir. Eğitime ve çocuklara hizmet edecek şekilde yapılandırılmasını istemiştir" şeklinde konuştu.

Eğitime Destek Projesi

Dedesi Aşık Veysel'in eğitime verdiği önemi vurgulayan Süzer, "Dernek binasının yaklaşık 5 yıl önce kız öğrencilere konuk evi olarak hizmet vermesi amacıyla harekete geçtik. Proje ertelendi ancak bir yıl önce ağırladığımız öğrencilerle dedemin isteğini yerine getirdik" dedi.

Gelecek Kuşaklara Aşık Veysel'in Mirası

Derneğin asıl amacının Aşık Veysel'in adıyla anılan hizmetler sunmak olduğunu söyleyen Süzer, "Dedemizin eserlerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Aşık Veysel'e ait fotoğrafların, yazılı belgelerin ve basında çıkan haberlerin derlendiği hatıratın Türkçe, İngilizce ve Braille alfabesi ile hazırlandığını da ekledi.