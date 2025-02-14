Aşk ve Umut: Lösemiyi Yenip Sağlıkla 14 Şubat'ı Kutladılar

İzmir'de Aşkın Gücü: Lösemiyi Ve Zorlukları Geride Bıraktılar

İzmir'de lösemi tedavisi sürecinde hastane odasında evlenme teklifi alan Nehir Yurtsever, kemik iliği nakliyle sağlığına kavuşarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü nişanlısı Emre Coşkun ile birlikte kutladı.

Buca ilçesinde yaşayan çift, 2023 yılı temmuz ayında başladıkları aşklarıyla hayata tutunmayı başardılar. Yurtsever'e geçen yıl nisan ayında lösemi teşhisi konduğunda, iki gencin sevgisi pekişti. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesindeki tedavi süresince Coşkun, Yurtsever'i hiç yalnız bırakmayarak İstanbul'daki eğitimini İzmir'e taşıdı.

Aşkı Hastanede Buldu

Mayıs ayında Yurtsever'e hastane odasında yaptığı evlenme teklifi, aşklarının bir simgesi oldu. Ağustos ayında ise kemik iliği nakli gerçekleşen Yurtsever, hızlıca iyileşerek, nişanlısıyla hayatlarının en büyük hayalini gerçekleştirdi.

Nehir Yurtsever'e göre, 14 Şubat’ı sağlıklı bir şekilde geçirmek, zorlu bir süreçten sonra büyük bir sevinç kaynağı oldu. “Yanında sevdiğiniz bir insan olduğu sürece hiçbir şey sizi yıkamaz. Aşk, bu dünyadaki en önemli şey,” diyen Yurtsever, tedavi sürecinde duyduğu moralin ve sevginin gücünün altını çizdi.

Sağlıklı Bir Gelecek İçin Umut

Emre Coşkun, nişanlısının tedavi sürecinde zaman zaman umutsuzluğa kapıldığını ancak bunu Yurtsever'e hissettirmediğini belirtti. “Hastanede geçirdiğimiz günlerde el ele tutuşamıyorduk. Şu an yan yana film izleyebilmek bile bizim için çok değerli,” diyen Coşkun, sağlık dolu bir Sevgililer Günü geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Çift, Sevgililer Günü'nün sadece bir tarih değil, aynı zamanda aşklarının ve umutlarının yeniden canlandığı bir gün olduğunu vurguladı. “14 Şubat'ı sağlıklı bir şekilde geçirmek bizim için yeterli ve çok değerli bir duygu,” ifadelerini kullandı.

İzmir'de lösemi tedavisi gördüğü dönemde hastane odasında evlenme teklifi alan daha sonra kemik iliği nakliyle sağlığına kavuşan Nehir Yurtsever, nişanlısı Emre Coşkun ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.

İzmir'de lösemi tedavisi gördüğü dönemde hastane odasında evlenme teklifi alan daha sonra kemik iliği nakliyle sağlığına kavuşan Nehir Yurtsever, nişanlısı Emre Coşkun ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.