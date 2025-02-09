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Atatürk'ün Söke'ye Gelişinin 101. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 101. yıl dönümü, anlamlı etkinliklerle kutlandı. Söke, geçmişe yolculuk yaptı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 19:08
Atatürk'ün Söke'ye Gelişinin 101. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Atatürk'ün Söke'ye Gelişi Coşkuyla Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Aydın'ın Söke ilçesine gelişinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla çeşitli kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinlikler Sembolik Karşılama ile Başladı

Kutlamalar, Atatürk'ün 9 Şubat 1924 tarihinde ilçeye gelişinde kullandığı Söke-Kuşadası yolu üzerinde yapılan sembolik karşılama ile başladı. Bir grup tarafından başlatılan yürüyüş, ilçenin giriş noktasında bulunan Cafer Efe Heykeli'ne kadar devam etti.

Yürüyüş grubunu, Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Garnizon Komutan Vekili Necdet Gümüş ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Halk oyunu gösterisinin ardından yürüyüş grubundakiler, Türk bayrağını Kaymakam Ali Akça'ya teslim etti.

Kortejle Cumhuriyet Meydanı'na Yürüyüş

Kortej eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşün sonunda kutlama programı düzenlendi ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Arıkan, Atatürk'ün ziyaretinin ilçeye verdiği değeri vurguladı.

Başkan Arıkan, "Atatürk'ün Söke'ye gelişi, yalnızca bir devlet büyüğünün ziyareti değil, aynı zamanda halkın kalbinde yankı bulan bir umut ve yenilik ışığı olmuştur. Bu ziyaret, Söke'nin kalkınma ve gelişme yolundaki önemli dönüşümlerine de ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyet döneminde tarımda, eğitimde ve sosyal yaşamda gerçekleşen ilerlemeler, Atatürk'ün açtığı yolda emin adımlarla ilerlediğimizin bir kanıtıdır. Bizler, Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı halkçılık anlayışını unutmadan, yoksulluğa, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz," diyerek vurguladı.

Konuşmanın ardından şiirler okundu ve halk oyunları ekibince gösteri yapıldı. Bu anlamlı etkinlikler, Söke halkının Atatürk'e olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Aydın'ın Söke ilçesine...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Aydın'ın Söke ilçesine gelişinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi. Kortej eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşün sonunda kutlama programı düzenlendi, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Aydın'ın Söke ilçesine...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Aydın'ın Söke ilçesine gelişinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi. Kortej eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşün sonunda kutlama programı düzenlendi, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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