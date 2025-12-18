Atilla Demirbaş: Elazığ’da 60 yılda 300’e Yakın Uçak Maketiyle Pilotluk Hayalini Yaşatıyor

Elazığ’da yaşayan 75 yaşındaki Atilla Demirbaş, çocuklukta kurduğu pilotluk hayalini, 1965 yılından bu yana biriktirdiği uçak maketleriyle yaşatıyor. 1950 doğumlu Demirbaş’ın uçak tutkusunun 5 yaşında başladığını, pilot olma isteğinin hayatı boyunca hiç değişmediğini belirttiği koleksiyonunda bugün 300’e yakın maketin bulunduğu ifade ediliyor.

Çocukluk, müzik ve askerî okul

Demirbaş, baba mesleği olan baharatçılık işini sürdürürken aynı zamanda müzikle de ilgilendi. Anlatımına göre, annesinin anlattığına göre 5 yaşındayken bile pilot olma hayalinden vazgeçmemiş. Müziğe rahmetli hocası Fuat Eroğlu’nun verdiği mandolin kursuyla başlayan Demirbaş, daha sonra bağlama çalmaya yönelmiş ve askerî okula giderek dört yıl eğitim almış. Kendi sözleriyle: "Askeri okula gittim ve dört yıl eğitim aldım ancak dönem kaybı nedeniyle mesleğe devam edemedim".

Koleksiyon tutkusu ve güncel durum

Demirbaş, koleksiyonuna nasıl başladığını şöyle anlatıyor: "Uçak koleksiyonuma 1965 ya da 1966 yılında, ilk F-5 uçak maketiyle başladım." İlk maketi 1966 yılında edindiğini belirten Demirbaş, yıllar içinde koleksiyonunu genişlettiğini ve bugün sayısının 300’e yaklaştığını söylüyor. İş yerinde yaklaşık 49 maketin sergilendiğini, diğer maketleri ise evinde muhafaza ettiğini belirtti.

Babasının işini 1975 yılından itibaren devraldığını ve bu mesleği 50 yılı aşkın süredir sürdürdüğünü aktaran Demirbaş, iş yerinin geçmiş taşınma süreçlerine de değindi: 1985 yılında Yüce Pasajı’na taşındıklarını, öncesinde kapalı çarşıda olduklarını söyledi.

Demirbaş, duygularını "En büyük arzum bir gün uçabilmektir, bu bana nasip olmadı" sözleriyle özetledi ve koleksiyonunu yaşadığı sürece büyütmeye devam edeceğini vurguladı.

