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Atina'da 'Başka Ülkede Aile Olmak' Söyleşisi Düzenlendi

Atina-Pire Başkonsolosluğu, '2025 Aile Yılı' kapsamında aile olmanın zorluklarını tartıştı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 22:49
Atina'da 'Başka Ülkede Aile Olmak' Söyleşisi Düzenlendi

Yunanistan'da Aile Olma Deneyimi Ele Alındı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen "Başka Ülkede Aile Olmak" temalı söyleşi, "2025 Aile Yılı" kapsamında gerçekleştirildi.

Psikoterapist Ayşegül Sağlam Tsoukos'tan Değerlendirmeler

Söyleşiye ev sahipliği yapan Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik, Yunanistan'da yaşayan psikoterapist Ayşegül Sağlam Tsoukos ile birlikte katılımcılara aile olmanın zorlukları ve çözüm yolları üzerine önemli bilgiler sundu.

Tsoukos, sunumunda başka bir ülkede birey olarak yaşamın ve burada aile hayatının sürdürülmesinin getirdiği zorluklara değinerek, katılımcılarla deneyimlerini paylaşmalarını istedi. Söyleşi, katılımcılar tarafından oldukça ilgi çekici bulundu ve çeşitli deneyimler paylaşıldı.

Uyum Ailenin Temel Unsuru

Başkonsolos Civelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailede uyumun en önemli unsur olduğuna dikkat çekti. Civelik, "Aile içerisinde çiftler Türk-Yunan da olsa, Türk-Türk de olsa fark etmiyor. Önemli olan insanların uyumlu bir şekilde yaşaması ve mutlu bir hayat yaşama isteği" ifadelerini kullandı. Civelik, bu anlayışın da mutlu ailelerden mutlu toplumlar oluşmasına zemin hazırladığını vurguladı.

Aile İlişkileri ve Sorumluluklar

Psikoterapist Tsoukos ise ailenin en derin ilişki biçimi olduğuna dikkat çekerek, bu ilişkinin, bireyin doğduğu aile ile başladığını belirtti. İçinde doğulan aileden ayrılmanın normal bir süreç olduğunu ifade eden Tsoukos, "En çok da kendi ailemizi kurduğumuz zaman bu ayrılığı yaşıyoruz. Bu ayrılığın getirdiği bazı sorumluluklar oluyor. Kendi kararlarımızı alıyor ve değeri yüksek bir gelecek inşa etmeye başlıyoruz" dedi.

Tsoukos, insanın yaşamının temel unsurlarından birinin aile olduğunu vurgulayarak, bu konudaki tartışmaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosluğu, "2025 Aile Yılı"...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosluğu, "2025 Aile Yılı" kapsamında, "Başka Ülkede Aile Olmak" temalı söyleşi düzenledi. Söyleşide, Yunanistan'da yaşayan psikoterapist Ayşegül Sağlam Tsoukos, katılımcılarla "Başka Ülkede Aile Olmak" konusunu irdeledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosluğu, "2025 Aile Yılı"...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosluğu, "2025 Aile Yılı" kapsamında, "Başka Ülkede Aile Olmak" temalı söyleşi düzenledi. Söyleşide, Yunanistan'da yaşayan psikoterapist Ayşegül Sağlam Tsoukos, katılımcılarla "Başka Ülkede Aile Olmak" konusunu irdeledi.

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