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Avrupa'daki Şiddetli Yağışlar Can Alıyor

Avrupa'nın bazı bölgelerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sellerde toplam ölü sayısı 21'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:51
Avrupa'daki Şiddetli Yağışlar Can Alıyor

Avrupa'daki Olağanüstü Hava Koşulları

Romanya, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya'da meydana gelen şiddetli yağışlar, İtalya'da da büyük etkilere yol açtı. Bu olağanüstü hava koşulları, kıta genelinde büyük zararlara sebep oldu.

Can Kaybı ve Zarar Raporu

Yağışların neden olduğu seller nedeniyle Romanya'da 7, Avusturya'da 5, Polonya'da 5 ve Çek Cumhuriyeti'nde 3 kişi yaşamını yitirirken, İtalya'da 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 21'e yükseldi.

Papa Franciscus'tan Mesaj

İtalya'daki "sarı uyarı" sonrası, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, genel kabul oturumunda Orta Avrupa'daki afetle ilgili duyduğu üzüntüyü paylaştı ve hayatını kaybedenlerle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Rimini'de Sel Felaketi

İtalya'nın ünlü plajlarına sahip Rimini kentinde fırtınalı havalar, birçok plajı su altında bıraktı ve dalgaların şezlong ve şemsiyeleri denize sürüklediği bildirildi.

Komşu Ülkelerde Acil Önlemler

Şiddetli yağışların etkilediği Hırvatistan, yüksek derecede hazırlık durumuna geçerken, Slovakya ve Macaristan, Tuna Nehri'nin taşma ihtimaline karşı tedbir aldı. Romanya, selin etkili olduğu bölgelerde "acil durum" ilan etti.

Hasar Hesabı ve Kurtarma Çalışmaları

Geçtiğimiz hafta itibarıyla Avrupa'daki aşırı yağışların, ülkelere olan maddi zararının milyar avroyu aşacağı tahmin ediliyor. Sellerle mücadele için askerler ve helikopterler arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Medyada yer alan görüntülerde, birçok kentin sular altında kaldığı ve insanların botlar yardımıyla tahliye edildiği görülüyor.

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