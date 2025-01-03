Ayasofya'nın Yer Altı Yapıları Temizlenerek Ziyarete Açılacak

Ayasofya'nın Yer Altı Güzellikleri Gün Yüzüne Çıkacak

Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, tarihi Ayasofya'nın yer altı yapılarının temizlenerek ziyarete açılacağını duyurdu. Özellikle tüneller, mahzenler, dehlizler ve üç odalı yer altı mezarının da bulunduğu bu yapılar, Vakılar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek temizlik ve restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat bulacak.

Temizlik Çalışmaları Başlıyor

Diker, yaklaşık 5 yıl önce Ayasofya'nın yer altı yapılarının mimari görselleştirme çalışmasının yapıldığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun desteğiyle temizleme çalışmalarına başlanacağını ifade eden Diker, "Ayasofya'nın yüzyıllardır ihmal edilmiş olan yer altı güzellikleri ve arkeolojik bulgular kamuoyuna sunulacak." dedi.

Çalışmaların Boyutu ve Önemi

Ayasofya'nın çevresinde yaklaşık bir kilometre uzunluğunda yer altı yapılarının bulunduğunu vurgulayan Diker, bu yapıların temizlenmesi için planlanan sürecin bir yıl sürmesi bekleniyor. Temizlik sonrası, bazı mekanlar ziyarete açılacak ve tarihi kalıntılar, hassas bir şekilde elenerek İstanbul'un tarihine ışık tutabilecek nitelikteki bulgular gün yüzüne çıkarılacak.

Ayasofya'ya Yeniden İlgi

Diker, yürütülecek bu çalışmaların, hem Türkiye hem de dünya kamuoyunun dikkatini çekeceğini söyledi. Ayasofya'nın mevcut iklimlendirmesinin iyileştirilmesi ve bu yer altı yapıların temizlenmesinin, kültürel miras açısından büyük kazanımlar sunacağını ifade etti. Diker, "Kültürel mirasımızın tekrar gündeme gelmesi, Ayasofya'ya olan ilginin ve sevginin artışına neden olacaktır." dedi.

Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük restorasyon çalışmalarının Ayasofya'da yürütüldüğünü belirten Diker, bu süreçte yalnızca üstyapının değil, altyapının da ele alınmasının önemine dikkat çekti. Ayasofya'nın yer altı yapılarının temizliği, tarihi eserlerin korunması için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Dünyanın sanat ve mimarlık tarihi açısından önde gelen yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tüneller, mahzenler, dehlizler ve üç odalı yer altı mezarının da olduğu yapıları temizlik çalışmasının ardından ziyarete açılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen temizlik ve restorasyon çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünyanın sanat ve mimarlık tarihi açısından önde gelen yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tüneller, mahzenler, dehlizler ve üç odalı yer altı mezarının da olduğu yapıları temizlik çalışmasının ardından ziyarete açılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen temizlik ve restorasyon çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.