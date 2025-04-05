Aydın'da Hatalı Park Etme Cezası: 993 Lira

Aydın'da Trafiği Engelleyen Sürücüye Ceza

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hafif ticari aracını yola park eden bir sürücü, trafiği yaklaşık yarım saat boyunca engelledi. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İddiaya göre, O.Ö.K isimli sürücü, Güzelhisar Mahallesi 35 Sokak'ta 09 ACV 801 plakalı aracını park ederek olay yerinden uzaklaştı. Aracının yolu kapatması sebebiyle diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bir süre sonra geri dönen sürücüye, sıra bekleyen araç sahipleri ve çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Bu durum üzerine, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayet üzerine sürücünün kimliğini tespit ederek hatalı park nedeniyle 993 lira idari para cezası uyguladı.

Olay, trafik ihlali ile ilgili farkındalık yaratması açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.