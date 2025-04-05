DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0,01%
BITCOIN
3.131.617,15 1,71%

Aydın'da Hatalı Park Etme Cezası: 993 Lira

Aydın'da yol kenarına park edilen hafif ticari araç, trafiği engelleyince sürücüsüne 993 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 13:15
Aydın'da Hatalı Park Etme Cezası: 993 Lira

Aydın'da Trafiği Engelleyen Sürücüye Ceza

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hafif ticari aracını yola park eden bir sürücü, trafiği yaklaşık yarım saat boyunca engelledi. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İddiaya göre, O.Ö.K isimli sürücü, Güzelhisar Mahallesi 35 Sokak'ta 09 ACV 801 plakalı aracını park ederek olay yerinden uzaklaştı. Aracının yolu kapatması sebebiyle diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bir süre sonra geri dönen sürücüye, sıra bekleyen araç sahipleri ve çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Bu durum üzerine, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayet üzerine sürücünün kimliğini tespit ederek hatalı park nedeniyle 993 lira idari para cezası uyguladı.

Olay, trafik ihlali ile ilgili farkındalık yaratması açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Devrilen Tırın Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Gazze'deki Çocuklar: Hayatta Kalma Mücadelesi ve Hüzün Dolu Gerçekler
3
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı
4
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Protestoları: Binlerce Kişi Azil Kararını Kınadı
5
Samsun'da Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı
6
Polis Haftası'nda Engel Atlama Binicilik Yarışması Düzenlendi
7
Gazze'de İnsani Görevlilere Yönelik İnfaz İddiaları: İsrail'in Açıklamaları Çürütüldü

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor