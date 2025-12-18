DOLAR
Aydın’da Tesco Kipa, 23 Mayıs 2006’dan beri ücretsiz otoparkını kapattı

Tesco Kipa, açılışından bu yana Aydın halkına açık tuttuğu otoparkları "özel mülkiyet" gerekçesiyle kapattı; şehirdeki otopark sorunu arttı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:39
Aydın’da Tesco Kipa, 23 Mayıs 2006’dan beri ücretsiz otoparkını kapattı

Aydın’da Tesco Kipa otoparkı kapatıldı

Aydın’da 23 Mayıs 2006 günü açılan Tesco Kipa Alışveriş Merkezi, kuruluşundan beri halkın kullanımına açık tuttuğu otoparklardan birini kapattı. Açılmadan önce şehirdeki otopark sorununa çözüm vaadinde bulunan Kipa, otoparkı kendi tapulu mülkü olduğu gerekçesiyle kapattığını belirtti.

Hangi alanlar kapatıldı?

Dönemin Aydın Belediye Başkanı Merhum İlhami Ortekin döneminde, 2006 yılında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Tariş alanına kurulan alışveriş merkezinin hem önünde hem de arkasında iki ayrı otopark bulunuyordu. Kipa, önce alışveriş merkezinin önündeki otoparkı gece saatlerinde halkın kullanımına kapattı. Ardından, yaklaşık 20 yıldır ücretsiz olarak Aydın halkının kullanımında olan Nevzat Biçer Parkı içindeki arka otopark da demir korkuluklarla kapatılarak halka kapatıldı.

Belediye tepkisi ve soruşturma

Aydın Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 2006 döneminde açılışı yapılan Kipa otoparklarının Aydın halkının ücretsiz kullanımına açık tutulacağı yönünde sözleşme olup olmadığını bilmediğini, konuyla ilgili araştırma yapacağını belirtti. Yetişkin, ilgili kurumun otoparkı "özel mülkiyet" hakkı kapsamında kapattığını ifade etti.

Sorun büyüdü

Kipa’nın otoparkları kapatmasının ardından Aydın’daki otopark sıkıntısı daha da arttı. Özellikle kent merkezinde araç parkı konusunda yaşanan güçlükler dikkat çekiyor.

Kipa’nın açılış sözleri hatırlatıldı

Kipa’nın açılışının ardından 10 Mayıs 2008 günü düzenlenen basın toplantısında Kipa Aydın yönetimi, Aydın’a karşı sosyal sorumluluklarını unutmadıklarını ve Aydınlıların hayatını kolaylaştırmak istediklerini açıklamıştı. Mağaza Müdürü Cahit Koç ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Arzu Gürer, Kipa’da Aydın’a özel yerli ürünler standı kurmayı, sürekli sosyal sorumluluk projeleri yürütmeyi ve otoparkları ile Aydın halkına ücretsiz hizmet vereceklerini vadetmişlerdi.

AYDIN'DA UZUN SÜREN TARTIŞMALARIN ARDINDAN KURULUŞUNU TAMAMLAYARAK 23 MAYIS 2006 GÜNÜ AÇILIŞI YAPILAN TESCO KİPA ALIŞVERİŞ MERKEZİ, AYDIN HALKININ KULLANIMINA AÇTIĞI OTOPARKI KAPATTI.

