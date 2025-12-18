Aydın'da yol ve altyapı atağı — Çerçioğlu: Aydınımız için çalışmayı sürdüreceğiz

Başkan Çerçioğlu: "Aydınımız için çalışmayı sürdüreceğiz"

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yol ve altyapı çalışmaları hız kesmiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yeni yolların yapımı, mevcut yolların bakım ve onarımı ile altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Başkan Özlem Çerçioğlu talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kentin dört bir yanında eş zamanlı ve titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler; parke taşı döşeme, kaldırım yenileme, yol çizgi, bakım-onarım, banket temizliği, yeni yol yapımı ve arazi yollarında düzenleme gibi işleri mesai gözetmeksizin sürdürüyor.

Güncel çalışma noktaları arasında Sultanhisar ilçesi Güvendik ve Malgaçemir Mahalleleri, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi ile muhtelif noktalar; Söke ve Didim ilçelerinin çeşitli bölgeleri; İncirliova ilçesi Arzular Mahallesi ve ilçe merkezi, Yenipazar ilçe merkezi ve Çine ilçesi Topçam Mahallesi yer alıyor.

Yapılan çalışmalar ve yatırımlar, kentin ulaşım altyapısını güçlendiriyor. Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların süreceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Aydınımızın tüm ilçelerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yatırımlarımızı ve projelerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturuyor, hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Aydınımız için çalışmayı sürdüreceğiz".

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE YENİ YOLLARIN YAPIMI, MEVCUT YOLLARIN BAKIM VE ONARIMI İLE ALTYAPI ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDERKEN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU: "AYDINIMIZ İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ" DEDİ.