Aydın SGK'da Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Semineri

Aydın SGK İl Müdürlüğünde düzenlenen seminerde uzmanlar, kadına yönelik şiddetin türleri, nedenleri ve başvuru yolları hakkında personeli bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:23
Aydın SGK'da Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Semineri

Aydın SGK'da Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Semineri

Aydın SGK İl Müdürlüğü personeline yönelik, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair bir farkındalık semineri düzenlendi.

Etkinlik, SGK İl Müdürlüğü Konferans Salonunda, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Uzmanlar konuları anlattı

Seminere katılan alanında uzman konuşmacılar Hicran Yıldırım ile Selçuk Sağlam, kadına yönelik şiddetin türleri, nedenleri ve şiddetle mücadelede izlenecek yollar hakkında personele detaylı bilgi verdi.

Konuşmacılar, şiddetin yalnızca fiziksel boyutla sınırlı olmadığını vurgulayarak; mağdurların hangi kurumlara ve nasıl başvurabileceği konusunda önemli bilgiler paylaştı. Katılımcılar, günlük hayatta karşılaşılabilecek durumlar üzerinden örneklerle bilgilendirildi.

Farkındalık ve toplumsal sorumluluk

Yetkililer, bu tür bilgilendirme çalışmalarının farkındalığı artırdığını belirtti ve kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun her kesimine önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

