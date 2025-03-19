BAE, Somali’de Şiddet ve Terörü Reddetti: İstikrar Vurgusu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Somali’deki her türlü şiddet ve terörü kesin bir dille reddettiklerini ifade etti.

BAE resmi haber ajansı WAM tarafından aktarılan habere göre, Bin Zayid, geçtiğimiz günlerde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, Cumhurbaşkanı Mahmud'un konvoyuna düzenlenen bombalı saldırı sonrası onun sağlık durumunu öğrenmek amacıyla yapıldı.

Telefon görüşmesi sırasında Bin Zayid, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, Somali halkının güvenliğini hedef alan şiddet ve terörü kınadı.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Bin Zayid’e, Somali halkına ve ülkesine gösterdiği samimi kardeşlik duygularını takdir ettiğini belirtti.

Somali Enformasyon Bakanlığı, başkent Mogadişu’da, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un konvoyuna yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından birçok sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını duyurdu. Saldırının ardından Cumhurbaşkanı Mahmud’un sağ salim kurtulduğu ifade edildi.