Bağcılar'da Tekstil Fabrikasında Yangın Söndürüldü

Bağcılar'da, 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangının, spor kıyafetleri üretimi yapılan 5 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldiği bildirildi.

Olayın duyulmasının ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, merdiven aracı kullanarak alevlerin üst katlara yayılmasını önleyerek yangını söndürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmaması sevindirirken, fabrikada önemli ölçüde hasar oluştu. Ekiplerin yangının sebebine yönelik araştırmaları sürüyor.

Bağcılar'da, tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.