Bakan Fidan’dan Gazze açıklaması: “Ümitin yanında aksiyona ihtiyaç var”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde gerçekleşmiş olan “Olağanüstü D - 8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı” İstanbul'da gerçekleştirildi. Bakan Fidan, gerçekleştirilen konsey toplantısında, Gazze'de yaşananlar hakkında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada Filistin için daha fazla desteğin çok önemli olduğunu aktardı. İşte Bakan Hakan Fidan'ın Gazze - İsrail savaşı için yaptığı açıklamanın detayları...

“Bugün D-8 ülkeleri olarak, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye, İstanbul'dan Filistin'e güçlü bir destek mesajı veriyoruz. Bu teşkilat, barış, diyalog, iş birliği, adalet, eşitlik ve demokrasi ilkeleri üzerine kurulmuştur. Dünya, çeşitli engeller ve belirsizliklerle mücadele ederken, bu ilkeler daha da önem kazanıyor. Olağanüstü bakanlar konseyi toplantımız, Filistin için daha fazla destek ve dayanışma seferberliği amacıyla gerçekleştirildi.”

“Gazze’nin desteğe ve aksiyona ihtiyacı var”

“Gazze'nin ümide, desteğe ve aksiyona ihtiyacı var. Bu savaş, sadece İsrail-Filistin savaşı değil, aynı zamanda küresel demokrasiye bir meydan okumadır. Uluslararası sistemin iki yüzlülüğü ve bazı ülkelerin körlüğü, sistemin çöküşüne neden oluyor. Son 8 aydır Gazze'de yaşananlar, normların ve değerlerin erozyonunu gösteriyor. İsrail'in kıyımı, toplumsal gerilimi ve halkların öfkesini artırıyor. Uluslararası sistem çözüm üretemezse, İslam dünyası olarak bu probleme sahip çıkmak ve kalıcı bir çözüm liderliği yapmak bizim görevimizdir.”





“Bölgesel problemler bölgesel çözümlere çözülebilir”

“Türkiye olarak, bölgesel problemlerin bölgesel çözümlerle çözüleceğine inanıyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı da bu yaklaşımı benimsemiştir. Savaşın ilk günlerinden itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı kararlı adımlar atmıştır. İslam dünyası, bu bölgesel sorun karşısında ilk kez bu kadar kararlı bir duruş sergiliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi arasında bir temas grubu kurarak, çeşitli ülkelere üst düzey ziyaretler gerçekleştirdik. Bu adımların sonuçlarını görmek önemlidir. Politikalarını değiştiren ve Filistin'in adil davasını kabul eden ülkeler vardır.”

“İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yanı sıra, Müslüman dünyası, Arap Ligi, Türk Devletleri Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi gibi teşkilatlarla da adımlar attık. Bu geniş kapsamlı ve sistemli çalışmalar, İsrail'e baskı yapmayı amaçlıyor. İsrail'in savaşı tırmandırma çabalarına karşı, bölgedeki kardeşlerimiz tehdit altında yaşamaya devam ediyor. Mısır sınırındaki olaylar, Lübnan'ın hedef alınması ve Suriye'deki İran konsolosluğuna yapılan saldırılar, bölgesel taşma etkisinin sonuçlarıdır. D-8, dayanışmamızı ve İsrail saldırısına karşı duruşumuzu göstermek için önemli bir platformdur. Buna ek olarak, Gazze'ye insani yardım sağlayan Mısır'ın rolünü de takdir ediyoruz.”