Bakan Göktaş: Kütahya Simav'daki 5,4 büyüklüğündeki depremde Psikososyal Destek sahada

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Kütahya Simav'da hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Psikososyal Destek ekiplerinin saha çalışmalarına başladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 13:52
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depremin ardından açıklama yaptı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şu bilgileri verdi:

"Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin."

Yetkililer, saha çalışmalarının öncelikle etkilenen vatandaşlara psikolojik destek sağlanmasına odaklandığını belirtiyor.

