Bakan Göktaş, 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' Filmini İzledi

Aile Bakanı Göktaş, Sinemada Çocuklarla Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki çocuklarla birlikte 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' filmini izledi. Ankara'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, 7-9 yaş aralığında 40 çocuk bir araya geldi.

Bakan Göktaş, film gösteriminin ardından yönetmen ve yapımcı İsmail Fidan ile birlikte çocukların duygu ve düşüncelerini paylaştı. Gösterim sonunda, film karakterlerinin maskotları salona gelerek çocuklarla etkileşimde bulundu. Göktaş, çocuklarla sohbet ederek anılarını ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çektirdi.

Önemli Mesajlar İçeren Bir Film

Sinema salonunun çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Göktaş, “Öncelikle Rafadan Tayfa ekibine çok teşekkür ederim. Yapımcımız İsmail Fidan'a, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü İsmihan Yılmaz'a ve tüm TRT ailesine.” dedi. Rafadan Tayfa’nın çocukların hayatına önemli dersler katmamış olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, animasyon filminin hayatta karşılaşabileceğimiz zorluklar karşısında umudu kaybetmeme mesajını içerdiğini belirtti. Devlet himayesindeki çocuklarla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Göktaş, 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' filmini sinemada izlemenin çocuklara heyecan kattığını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki çocuklarla "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmini izledi. Bakan Göktaş, Ankara'daki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda, devlet himayesindeki 7-9 yaşlarındaki 40 çocukla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki çocuklarla "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmini izledi. Bakan Göktaş, Ankara'daki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda, devlet himayesindeki 7-9 yaşlarındaki 40 çocukla bir araya geldi.