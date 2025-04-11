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Bakan Işıkhan'dan SMA Hastası Çocuklar için Yeni Müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SMA hastası çocuklar için yeni bir ilacın SGK geri ödeme listesine alınacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 12:06
Bakan Işıkhan'dan SMA Hastası Çocuklar için Yeni Müjde

14. OHSAD Kurultayı'nda Önemli Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen 14. OHSAD Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılan ilacın yanında, yeni bir ilacın da SGK geri ödeme listesine dahil edileceğini müjdeledi.

SMA Hastaları için Yeni İlaç

Bakan Işıkhan, konuşmasında, "SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve 2017'den bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listesine dahil edeceğiz." dedi.

Türkiye’nin Sağlık Vizyonu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile birlikte kurultayda bir araya gelen Işıkhan, Türkiye'nin sağlık sisteminin dünya genelinde örnek bir model sunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun, sağlık alanında modern ve insan odaklı bir altyapı oluşturduğunu vurguladı.

Yeni Yatırımlar ve Geri Ödeme Kapsamı

Işıkhan, ayrıca gelecek yıl Aralık ayında, Tip-1 diyabet hastası 18 yaş altındaki çocuklar için 'Sürekli Cilt Altı Glikoz İzlem Sistemi'nin geri ödeme kapsamına alınacağını da müjdeledi. Bunun yanı sıra, Hemofili A hastalarında evde uygulanabilen kanama önleyici ilacın geçtiğimiz ay geri ödeme listesine eklendiğini belirtti.

Bakan Işıkhan, SGK'nın yeni ilacın geri ödeme listesine alınmasına ilişkin detayları çok yakında paylaşacağına dair müjde vererek, ailelerin ve çocukların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

(Sürecek)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağ 6), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun (sol 6)...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağ 6), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun (sol 6) da yer aldığı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları"na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağ 6), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun (sol 6)...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağ 6), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun (sol 6) da yer aldığı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları"na katıldı.

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