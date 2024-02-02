Bakan Işıkhan duyurdu: 13 yeni ilaç bedeli ödenecek ilaçlar listesine eklendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödenecek ilaçlar listesine 13 yeni ilaç daha eklendiğini duyurdu. Bahsi geçen ilaçlardan 11 tanesi yerli olurken toplamda 13 ilaç artık bedeli ödenecek ilaçlar kategorisinde yer alacak.
X sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 13 ilaç için Sigorta Güvenlik Kurulu tarafından ödenen ilaçlar arasında yerini aldığını duyurdu. Bakan Işıkhan'ın bu paylaşımı ile birlikte 11'i yerli olan toplamda 13 yeni ilaç bedelsiz geri ödenecekler arasında yerini aldı.
Bakan Işıkhan açıklamasında sağlıklı bir yaşam temennilerini eklerken mevcut listeye eklenen ilaçların listesini paylaştı. İşte o yeni ilaçlar: