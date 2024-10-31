Bakan Kacır, Edirne Balkan İş ve Yatırım Forumu'nda Ekonomik İş Birliklerini Vurguladı

Bakan Kacır, Edirne Balkan İş ve Yatırım Forumu'nda Konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Edirne'de düzenlenen Balkan İş ve Yatırım Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, "Ekonomide elde edilen kazanımların, tecrübenin, kapasitenin ancak işbirlikleri ile gelişeceğine inanıyoruz," diyerek işbirliklerinin önemini vurguladı.

Zor Bir Dönemdeyiz

Kacır, küresel ve bölgesel tektonik hareketlerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, "Soğuk Savaş kalıntıları taşıyan bu uluslararası sistem, sorunları daha da derinleştiriyor," şeklinde ifade etti. Ayrıca, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalara ve Orta Doğu'daki gerginliklere dikkat çekerek, bu durumların küresel ekonomiyi tehdit ettiğini vurguladı.

Yeni İşbirlikleri Fırsatı

Bakan, sınamaların beraberinde birçok fırsatı getirdiğini kaydetti. Türkiye'nin Balkan coğrafyasındaki işbirliği mekanizmaları sayesinde birçok yeni ortaklık tesis edildiğini belirten Kacır, bu işbirliklerinin bölge ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.

Yatırımlar ve İstihdam

Bakan Kacır, Türkiye’nin organize sanayi bölgelerinin sayısının 191’den 362’ye çıkarıldığını ifade etti. Bugün 2,7 milyon vatandaşın OSB'lerde istihdam edildiğini ve AR-GE teşvik mekanizmasıyla inovasyon ekosistemi oluşturulduğunu aktardı. Ayrıca, Türkiye’nin otomobili Togg’un yerli üretim hedeflerini gerçekleştirdiğini ve yerli haberleşme uydusu geliştirme çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Yatırımlardaki Artış

Kacır, 2003 sonrası dönemde Türkiye’nin küresel doğrudan yatırımların yüzde 1’ini çekmeyi başardığını belirtti. Ayrıca, Türkiye’de pek çok uluslararası şirketin bölgesel merkezlerine yerleştiği ve bu durumun yatırım iştahını artırdığına dikkat çekti.

Potansiyeli Harekete Geçirme Çağrısı

Bakan Kacır, mevcut Türk yatırımlarının 8 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade ederek, bu düzeyin gerçek potansiyeli yansıtmadığını kaydetti. Türkiye’nin Balkan ülkeleri ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti ve birlikte üretim yapma çağrısında bulundu.

Konuşmanın sonunda, Kacır’a Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından elma ağacı motifinin işlendiği yerel bir tablo hediye edildi.