Bakan Kacır, TEKNOFEST KKTC'de AA standını ziyaret etti

ZEYNEP DUYAR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bir "bilişim adası" olması hedefini vurguladı. TEKNOFEST KKTC'de Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret eden Bakan Kacır, KKTC'nin, sadece kendi çocuklarımızın değil, bütün dünyadan bilişimcilerin, dijital teknoloji alanlarında ürünler ve hizmetler geliştiren insanların adresi haline gelmesi için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs'ın Dijital Geleceği

Bakan Kacır, ayrıca KKTC'nin bu hedefe ulaşmak için gereken tüm adımları atacaklarını belirtti. "KKTC'yi teknoloji ve girişimcilik alanında bir üss haline getirmek amacıyla çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Gençlerimizi bu alana yönlendirmek büyük önem taşıyor." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), etkinlik alanındaki AA standını ziyaret etti. Bakan Kacır'ı, Anadolu Ajansı (AA) İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru (sol 2), AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan (sağda) ile AA Ekonomi ve Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan (solda) karşıladı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), etkinlik alanındaki AA standını ziyaret etti. Bakan Kacır'ı, Anadolu Ajansı (AA) İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru (sol 2), AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan (sağda) ile AA Ekonomi ve Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan (solda) karşıladı.