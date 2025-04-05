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Bakan Tunç'tan CMK Müdafi Ücreti Ödemelerine Elektronik Dönüşüm

Adalet Bakanı Tunç, CMK kapsamındaki müdafi ücretlerinin Türkiye genelinde elektronik ortamda ödenebileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 12:45
Bakan Tunç'tan CMK Müdafi Ücreti Ödemelerine Elektronik Dönüşüm

CMK Ücretleri Artık Elektronik Ortamda

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) çerçevesinde barolar tarafından görevlendirilen avukatlara yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemelerinin, bugün itibarıyla tüm Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabilmesini sağladıklarını duyurdu.

Sosyal Medyada Yapılan Açıklama

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CMK müdafi ücretlerini UYAP'tan online ödeme imkanı getirdik" başlığıyla önemli bir açıklama yaptı. Bakan, yargının üç sac ayağından biri olan savunmayı temsil eden avukatların mesleki faaliyetlerini daha da kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ettiklerini vurguladı.

Ödemeler Elektronik Ortamda

Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında barolar tarafından görevlendirilen avukatlarımıza yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemelerinin elektronik ortamda yapılabilmesini sağladık." Bu kapsamda, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Türkiye Barolar Birliği'nin kullandığı Ulusal Hukuk Ağı Projesi sisteminin entegre edilerek birlikte çalışabilir hale getirildiği belirtildi.

Hızlı ve Verimli Ödeme Süreci

Tunç, "Avukatlarımız CMK ödemelerine ilişkin belgeleri UYAP aracılığıyla online sistem üzerinden yükleyebilecek. Ödemeler de yine elektronik ortamda sağlanacak." ifadelerini kullanarak, uygulamanın zorunlu müdafi ücretlerinin avukatlara ödenme sürecinin daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

Bakan, ayrıca bu yeniliklerin baro ve adliyelerin iş yükünü azaltacağına dikkat çekti. Kırtasiye işlemlerinin düşmesi sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacağına vurgu yaptı. Elektronik ödeme uygulamasının baro ve avukatlar için hayırlı olmasını diledi.

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