Bakan Yerlikaya'dan Elazığ Depremi Üzerine Açıklama

Bakan Yerlikaya'dan Elazığ Depremine İlişkin Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası durum değerlendirmesi yaptı. Yerlikaya, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." şeklinde konuştu.

Depremden Sonra İlk Açıklama

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin saha taramalarına başladığını vurguladı.

Elazığ'daki depremin ardından devletin bütün olanaklarının seferber edildiğini belirten Yerlikaya, halk sağlığının korunması adına tüm önlemlerin alındığını sözlerine ekledi.