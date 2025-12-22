DOLAR
Bakan Yerlikaya: Yeni Yıl Tedbirleri İçin Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı

Bakan Ali Yerlikaya, bakan yardımcıları ve güvenlik komutanlarının katılımıyla yeni yıl tedbirlerine ilişkin hazırlık ve koordinasyon toplantısının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 18:13
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında toplantının bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, toplantıya ilişkin olarak, "Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla yeni yıl tedbirlerine ilişkin hazırlık ve koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ele alınanlar

Toplantıda, yeni yıl sürecinde alınacak güvenlik tedbirleri ve koordinasyon unsurları detaylarıyla ele alındı.

