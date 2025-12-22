Bakan Yerlikaya: Yeni Yıl Tedbirleri İçin Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında toplantının bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, toplantıya ilişkin olarak, "Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla yeni yıl tedbirlerine ilişkin hazırlık ve koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ele alınanlar

Toplantıda, yeni yıl sürecinde alınacak güvenlik tedbirleri ve koordinasyon unsurları detaylarıyla ele alındı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA, "BAKAN YARDIMCILARIMIZ, JANDARMA GENEL KOMUTANIMIZ, EMNİYET GENEL MÜDÜRÜMÜZ, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANIMIZ VE İLGİLİ BİRİM AMİRLERİMİZİN KATILIMIYLA YENİ YIL TEDBİRLERİNE İLİŞKİN HAZIRLIK VE KOORDİNASYON TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK" DEDİ.