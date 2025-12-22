DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,34 -0,35%
ALTIN
6.091,96 -2%
BITCOIN
3.848.382,25 -1,87%

Hülya Koçyiğit: Berrin Menderes’i Canlandırmak 'İçimde Ukde Kaldı'

Hülya Koçyiğit, Esenler Film Festivali panelinde Halit Refiğ’in 'Şeytan Aldatması' senaryosunu oynayamayışını anlattı; Berrin Menderes rolü içindeki ukde kaldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:11
Hülya Koçyiğit: Berrin Menderes’i Canlandırmak 'İçimde Ukde Kaldı'

Hülya Koçyiğit: Berrin Menderes’i Canlandırmak 'İçimde Ukde Kaldı'

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, 6. Esenler Film Festivali kapsamında düzenlenen panelde Halit Refiğ’in yazdığı senaryoda Berrin Menderes’i canlandırmak istediğini ancak filmin çekilemediğini söyledi. Koçyiğit, 'Bu rol içimde ukde kaldı' ifadelerini kullandı.

Esenler Film Festivali'nde Halit Refiğ anısı

Festivalin üçüncü gününde, 6. Esenler Film Festivali programı yoğun ilgi gördü. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde 'Onuruna Filmler' bölümünde bu yıl Jüri Özel Ödülü Halit Refiğ adına verildi ve yönetmenin 'Bir Türke Gönül Verdim' filmi izleyiciyle buluştu. Filmin gösteriminin ardından düzenlenen 'Bir Yorgun Savaşçı: Halit Refiğ' başlıklı panelde Refiğ’in sinemaya yaklaşımı ve Türk sinemasındaki yeri konuşuldu; panele Hülya Koçyiğit, Gülper Refiğ ve Suat Köçer katıldı.

Koçyiğit'ten Refiğ değerlendirmesi ve çekilemeyen proje

Halit Refiğ’i 'zamanın ruhuna yelken açmış bir düşünce adamı' olarak tanımlayan Koçyiğit, Refiğ’in popüler kültüre hizmet etmeyen, ülke ve dünya için özgün fikirleri olan bir yönetmen olduğunu vurguladı. Koçyiğit, Refiğ sayesinde Altın Portakal aldığını anlattı ve 'Karılar Koğuşu' filmindeki Perihan Savaş'ın canlandırdığı Hanım karakterini beğendiğini, ancak yönetmenin ısrarla kendisini Töze karakterinde görmek istediğini aktardı.

Koçyiğit, Refiğ ile paylaştığı ve usta yönetmenin yazdığı senaryonun Berrin Menderes rolünü kapsadığını belirterek, 'Muhteşem bir senaryo yazdı. Ancak o dönem, ben de sinemacı olarak çaldığım kapılardan olumlu dönüş alamadım. Bu nedenle 'Şeytan Aldatması' filmi çekilemedi ve içimde ukde olarak kaldı' dedi.

Günümüz yapımlarına eleştiri

Güncel dizi ve film karakterlerinin gerçekçiliğine ilişkin soruya Koçyiğit, dizi izleyicisi olmadığını belirterek yanıt verdi. 'Kanallar arasında gezinirken gözümün takıldığı, şaşırdığım ve beğendiğim işler oluyor' diyen oyuncu, günümüzün zorlaşan yaşam koşullarının karakterlere yansıdığını söyledi. Koçyiğit, özellikle agresif, kıskanç ve kavgacı karakterlerin öne çıkmasından rahatsız olduğunu ifade ederek, 'Toplum içinde bu tarz insanlar olabilir; ama herkes böyle değildir' yorumunu yaptı.

ESENLER FİLM FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANELDE KONUŞAN USTA OYUNCU HÜLYA KOÇYİĞİT, HALİT...

ESENLER FİLM FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANELDE KONUŞAN USTA OYUNCU HÜLYA KOÇYİĞİT, HALİT REFİĞ’İN YAZDIĞI SENARYODA BERRİN MENDERES’İ CANLANDIRMAK İSTEDİĞİNİ ANCAK "ŞEYTAN ALDATMASI" FİLMİNİN ÇEKİLEMEDİĞİNİ BELİRTEREK, "BU ROL İÇİMDE UKDE KALDI" DEDİ.

ESENLER FİLM FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANELDE KONUŞAN USTA OYUNCU HÜLYA KOÇYİĞİT, HALİT...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilal Erdoğan'dan 'Filistin Yürüyüşü' Çağrısı: 'İnsanlık İttifakı' Vurgusu
2
Menemen’in 95 Yıllık Hayali Gerçekleşiyor: Kent Müzesi Hükümet Konağı’nda
3
Demirci'de 112 Acil Sağlık İstasyonu 3'e Yükseldi
4
Taşköprü Belediyesi Hastane Otoparkını Sıcak Asfaltla Yeniledi
5
Ankara Sincan Yenikent’te Su Kesintisi Tepkileri: Vatandaşlar Yetkililere Seslendi
6
Hülya Koçyiğit: Berrin Menderes’i Canlandırmak 'İçimde Ukde Kaldı'
7
Tralleis'te Şehir Plancıları Buluştu — 2025 Kazıları Yerinde İncelendi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi