Hülya Koçyiğit: Berrin Menderes’i Canlandırmak 'İçimde Ukde Kaldı'

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, 6. Esenler Film Festivali kapsamında düzenlenen panelde Halit Refiğ’in yazdığı senaryoda Berrin Menderes’i canlandırmak istediğini ancak filmin çekilemediğini söyledi. Koçyiğit, 'Bu rol içimde ukde kaldı' ifadelerini kullandı.

Esenler Film Festivali'nde Halit Refiğ anısı

Festivalin üçüncü gününde, 6. Esenler Film Festivali programı yoğun ilgi gördü. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde 'Onuruna Filmler' bölümünde bu yıl Jüri Özel Ödülü Halit Refiğ adına verildi ve yönetmenin 'Bir Türke Gönül Verdim' filmi izleyiciyle buluştu. Filmin gösteriminin ardından düzenlenen 'Bir Yorgun Savaşçı: Halit Refiğ' başlıklı panelde Refiğ’in sinemaya yaklaşımı ve Türk sinemasındaki yeri konuşuldu; panele Hülya Koçyiğit, Gülper Refiğ ve Suat Köçer katıldı.

Koçyiğit'ten Refiğ değerlendirmesi ve çekilemeyen proje

Halit Refiğ’i 'zamanın ruhuna yelken açmış bir düşünce adamı' olarak tanımlayan Koçyiğit, Refiğ’in popüler kültüre hizmet etmeyen, ülke ve dünya için özgün fikirleri olan bir yönetmen olduğunu vurguladı. Koçyiğit, Refiğ sayesinde Altın Portakal aldığını anlattı ve 'Karılar Koğuşu' filmindeki Perihan Savaş'ın canlandırdığı Hanım karakterini beğendiğini, ancak yönetmenin ısrarla kendisini Töze karakterinde görmek istediğini aktardı.

Koçyiğit, Refiğ ile paylaştığı ve usta yönetmenin yazdığı senaryonun Berrin Menderes rolünü kapsadığını belirterek, 'Muhteşem bir senaryo yazdı. Ancak o dönem, ben de sinemacı olarak çaldığım kapılardan olumlu dönüş alamadım. Bu nedenle 'Şeytan Aldatması' filmi çekilemedi ve içimde ukde olarak kaldı' dedi.

Günümüz yapımlarına eleştiri

Güncel dizi ve film karakterlerinin gerçekçiliğine ilişkin soruya Koçyiğit, dizi izleyicisi olmadığını belirterek yanıt verdi. 'Kanallar arasında gezinirken gözümün takıldığı, şaşırdığım ve beğendiğim işler oluyor' diyen oyuncu, günümüzün zorlaşan yaşam koşullarının karakterlere yansıdığını söyledi. Koçyiğit, özellikle agresif, kıskanç ve kavgacı karakterlerin öne çıkmasından rahatsız olduğunu ifade ederek, 'Toplum içinde bu tarz insanlar olabilir; ama herkes böyle değildir' yorumunu yaptı.

