Ağrı'da Doğum Günü Pastası Faciası: Öğrenci Remziye Horuz Yaşamını Yitirdi

Yumurtaya alerjisi olan 25 yaşındaki öğrenci, pasta sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti

Remziye Horuz (25), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi, 2 Aralık'ta Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kutlanan doğum günü sırasında yediği pastanın ardından geçirdiği alerjik reaksiyon sonucu hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre arkadaşlarının il merkezindeki bir pastaneye giderek yumurta içermeyen pasta siparişi verdiği iddia edildi. Horuz, pastadan yedikten kısa süre sonra fenalaştı ve arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; aynı gece yoğun bakıma alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Horuz, yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında pastanede çalışan Y.A. (41) ve F.Y. (32) gözaltına alındı. Olay günü alınan pasta numunesinin yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti amacıyla İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildiği öğrenildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin de yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Üniversitemiz Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz’un, geçirdiği gıda alerjik reaksiyonu sonucu tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun"

Soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

