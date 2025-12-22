DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,34 -0,35%
ALTIN
6.091,96 -2%
BITCOIN
3.848.382,25 -1,87%

Ağrı'da Doğum Günü Pastası Faciası: Öğrenci Remziye Horuz Yaşamını Yitirdi

Ağrı’da yumurtaya alerjisi bulunan üniversite öğrencisi Remziye Horuz (25), doğum günü pastası sonrası alerjik reaksiyonla hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:49
Ağrı'da Doğum Günü Pastası Faciası: Öğrenci Remziye Horuz Yaşamını Yitirdi

Ağrı'da Doğum Günü Pastası Faciası: Öğrenci Remziye Horuz Yaşamını Yitirdi

Yumurtaya alerjisi olan 25 yaşındaki öğrenci, pasta sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti

Remziye Horuz (25), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi, 2 Aralık'ta Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kutlanan doğum günü sırasında yediği pastanın ardından geçirdiği alerjik reaksiyon sonucu hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre arkadaşlarının il merkezindeki bir pastaneye giderek yumurta içermeyen pasta siparişi verdiği iddia edildi. Horuz, pastadan yedikten kısa süre sonra fenalaştı ve arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; aynı gece yoğun bakıma alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Horuz, yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında pastanede çalışan Y.A. (41) ve F.Y. (32) gözaltına alındı. Olay günü alınan pasta numunesinin yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti amacıyla İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildiği öğrenildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin de yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Üniversitemiz Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz’un, geçirdiği gıda alerjik reaksiyonu sonucu tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun"

Soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

AĞRI'DA YUMURTAYA ALERJİSİ BULUNAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ REMZİYE HORUZ (25), DOĞUM GÜNÜ İÇİN...

AĞRI'DA YUMURTAYA ALERJİSİ BULUNAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ REMZİYE HORUZ (25), DOĞUM GÜNÜ İÇİN ARKADAŞLARININ ALDIĞI PASTAYI YEDİKTEN SONRA GEÇİRDİĞİ ALERJİK REAKSİYON SONUCU TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ.

AĞRI'DA YUMURTAYA ALERJİSİ BULUNAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ REMZİYE HORUZ (25), DOĞUM GÜNÜ İÇİN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilal Erdoğan'dan 'Filistin Yürüyüşü' Çağrısı: 'İnsanlık İttifakı' Vurgusu
2
Menemen’in 95 Yıllık Hayali Gerçekleşiyor: Kent Müzesi Hükümet Konağı’nda
3
Demirci'de 112 Acil Sağlık İstasyonu 3'e Yükseldi
4
Taşköprü Belediyesi Hastane Otoparkını Sıcak Asfaltla Yeniledi
5
Ankara Sincan Yenikent’te Su Kesintisi Tepkileri: Vatandaşlar Yetkililere Seslendi
6
Hülya Koçyiğit: Berrin Menderes’i Canlandırmak 'İçimde Ukde Kaldı'
7
Tralleis'te Şehir Plancıları Buluştu — 2025 Kazıları Yerinde İncelendi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi