Niğde'de Trafik Sorunu Bitiyor: İlhanlı Mahallesi Demiryolu Alt Geçidi Geliyor

Niğde Belediyesi, 65 milyon 21 bin TL'lik İlhanlı Mahallesi Demiryolu Alt Geçit Projesini 22 Mayıs 2026'da tamamlamayı hedefliyor; 4 şeritli geçit şehir içi ulaşımı rahatlatacak.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:12
Niğde'de İlhanlı Mahallesi Demiryolu Alt Geçidi ile Şehir İçi Trafiğine Kesin Çözüm

Niğde Belediyesi, şehrin güney aksında yıllardır süren trafik sorununu kökten çözmeyi hedefleyen İlhanlı Mahallesi Demiryolu Alt Geçit Projesini hayata geçirdi. Proje, 65 milyon 21 bin TL bedelle ihale edildi ve çalışmalar resmen başladı.

Proje Detayları ve Takvim

Projenin 180 gün içinde tamamlanarak 22 Mayıs 2026'da hizmete açılması planlanıyor. Yeni alt geçit, demiryolu hattının şehir içi ulaşımda oluşturduğu engeli ortadan kaldıracak ve İlhanlı ile Nar mahalleleri'ni Adana Caddesi üzerinden birbirine bağlayacak.

Toplam 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli ve yaya geçidine sahip modern alt geçit, şehir içi ulaşımda büyük rahatlama sağlayacak.

Kurum ve Yetkililerin Açıklamaları

Niğde Valisi Cahit Çelik, tören konuşmasında projenin Niğde'nin gelişimi açısından kritik olduğunu belirtti. Mevcut menfezin yetersizliğine dikkat çeken Vali Çelik, yeni yapılacak 20 metre genişliğindeki alt geçidin hem araç hem de yaya ulaşımı için modern bir çözüm sunacağını ifade etti. Çelik, projeye katkı sunan başta Belediye Başkanı Emrah Özdemir olmak üzere TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, bölge müdürlüğü ve milletvekillerine teşekkür etti ve çalışmanın kazasız tamamlanmasını diledi.

Mühendislik ve Ulaşım Güvencesi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Adana Caddesi'nin şehrin en yoğun güzergâhlarından biri olduğunu belirterek, küçük menfezin sorunlara yol açtığını vurguladı. "Tabiri caizse şehrimizin iki yakasını bir araya getiriyoruz" diyen Özdemir, yaklaşık iki yıl süren proje hazırlık sürecinin ardından uygulamaya geçildiğini söyledi.

Başkan Özdemir, zemin sıvılaşması riskine karşı 142 adet fore kazık ile zemin güçlendirmesi yapılacağını açıkladı. Çalışmalar sırasında tren seferlerinin kesintiye uğramayacağını; demiryolu hattının geçici olarak askıya alınarak ulaşımın aksamadan sürdürüleceğini belirtti. Finansmanda sorun olmadığını, Niğde Belediyesi'nin mali açıdan güçlü olduğunu ifade eden Özdemir, ihale süresi 6 ay olmasına rağmen çalışmaları Nisan sonu ya da en geç Mayıs ayında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Ulaşıma sağlayacağı kolaylıkla Adana Caddesi ve çevresindeki yoğunluğu azaltması beklenen proje, Niğde'nin iki yakasını fiilen birleştirerek şehir içi hareketliliği artıracak.

Niğde’nin iki yakası birleşiyor

Niğde’nin iki yakası birleşiyor

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

