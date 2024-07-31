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Bakanlar Tekin ve Memişoğlu'ndan İsmail Heniyye'ye Suikasta Sert Tepki

Bakanlar Tekin ve Memişoğlu, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye'yi kınadı ve Filistin davasına destek sözü verdiler.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:28
Bakanlar Tekin ve Memişoğlu'ndan İsmail Heniyye'ye Suikasta Sert Tepki

Bakanlar Heniyye'nin Suikastını Kınadı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonrası sert bir kınama yaptı.

Tekin'den Açıklama

Bakan Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Heniyye'ye rahmet dileyerek, onun inancıyla sürdürdüğü mücadeleyi hatırlattı. Ayrıca, Heniyye'nin "emperyal dünyaya karşı" verdiği savaşta kaybettiği aile üyelerini de anarak şu ifadeleri kullandı:

'Bu adanmışlık, gelecek nesillere ilham olacak.'

Tekin, suikastın ardından uluslararası kuruluşları bu tür eylemlere karşı tutum almaya davet ederek, bu olayın insan hakları ve demokrasiyi koruma sorumluluğu olan tüm organizasyonların yapısındaki hegemonik anlayışın sona ermesine vesile olmasını umduğunu belirtti.

Memişoğlu'ndan Destek Mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da suikasta lanet ederek, 'Türkiye, her zaman mazlum Gazze halkının yanında olacaktır.' ifadesini kullandı. Tekin gibi, Memişoğlu da bu davanın sonunda zaferin mutlaka kazanılacağını vurguladı.

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