Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama İncelemeleri Devam Ediyor

Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasındaki Patlama Sonrası İncelemeler Sürüyor

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bulunan mühimmat fabrikasında, 24 Aralık'ta meydana gelen patlamada 11 çalışanın hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Olayın ardından yapılan incelemeler halen devam ediyor.

Soruşturma Çerçevesinde Uzman Heyet Görevlendirildi

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, başsavcı vekili ve dört savcı ile birlikte kimya, makine, iş güvenliği ve jeofizik mühendislerinden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Bu uzman ekip, patlamanın yaşandığı fabrikada detaylı araştırmalar yapıyor.

Titiz Çalışmalar Devam Etmekte

Bilirkişi heyetinin patlamanın nedenini belirlemek amacıyla fabrika alanında ve çevresinde gerçekleştirdiği çalışmalar, büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Ayrıca, soruşturma kapsamındaki gözaltında bulunan 10 kişinin işlemleri de devam etmekte.

Yaşanan bu trajik olayda hayatını kaybedenlerden 10'unun cenazesi ise dün toprağa verilmişti.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında önceki gün meydana gelen, 11 çalışanın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlama sonrası olay yerindeki incelemeler sürüyor.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında önceki gün meydana gelen, 11 çalışanın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlama sonrası olay yerindeki incelemeler sürüyor.