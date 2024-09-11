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Balıkesirli Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Esmer Son Yolculuğuna Uğurlandı

90 yaşında hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer, cenazesi toprağa verildi. 71 yıllık arşiviyle anıldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 18:42
Balıkesirli Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Esmer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ahmet Esmer’in Cenazesi Toprağa Verildi

Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer (90), 71 yıllık arşivi ile birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Esmer, hayatının büyük bir kısmını fotoğrafçılıkla geçirdi ve bu alanda tanınan bir isim haline geldi.

Cenaze Töreni Detayları

Bir süredir hastanede tedavi gören Esmer, dün hayatını kaybetti. Cenaze namazı, tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde ikindi namazını takiben gerçekleştirildi. Merhumun oğlu Fatih Esmer, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Esmer’in ailesi, yakınları ve birçok kamu kuruluşu temsilcisi katıldı. Ayrıca Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Vali Yardımcısı Mustafa İlhan ve Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş da yer aldı. Törenin ardından Esmer, dualarla toprağa verildi.

Ahmet Esmer’in Sanat Hayatı

Bulgariya’nun Kırcaali bölgesinde doğan Esmer, ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. Farklı işlerde çalıştıktan sonra 1952 yılında fotoğrafçılık kariyerine başladı. Esmer, Hükümet Konağı çevresinde eski usul makinelerle fotoğraf çekerek yaşamını sürdürdü ve ardından kendi stüdyosunu kurdu.

Esmer, Yeşilçam dönemi ünlü isimler arasında Kemal Sunal, Tuncel Kurtiz, Tamer Yiğit gibi sanatçıların yanı sıra Cem Karaca gibi müzisyenlerin de fotoğraflarını çekti. Bilhassa fotoğraf ve karikatür alanında pek çok ödül sahibi olmuştur.

Uzun yıllar fotoğrafçılıkla uğraşan Esmer, İstanbul Karikatürcüler Derneği ve Anadolu Karikatürcüler Derneği üyesi olarak tanınıyordu. Ahmet Esmer’in sanatçılara ait pek bilinmeyen portreleri ve çeşitli yaşam anlarına dair çektiği fotoğraflar, Anadolu Ajansı tarafından dijital ortama aktarılarak arşivlendi. Esmer’in 2 çocuğu ve 4 torunu bulunmaktadır.

Aralarında Yeşilçam yıldızlarının portrelerinin de olduğu 71 yıllık arşivi bulunan Balıkesirli...

Aralarında Yeşilçam yıldızlarının portrelerinin de olduğu 71 yıllık arşivi bulunan Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer (90), son yolculuğuna uğurlandı.

Aralarında Yeşilçam yıldızlarının portrelerinin de olduğu 71 yıllık arşivi bulunan Balıkesirli...

Aralarında Yeşilçam yıldızlarının portrelerinin de olduğu 71 yıllık arşivi bulunan Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer (90), son yolculuğuna uğurlandı.

Aralarında Yeşilçam yıldızlarının portrelerinin de olduğu 71 yıllık arşivi bulunan Balıkesirli...

Aralarında Yeşilçam yıldızlarının portrelerinin de olduğu 71 yıllık arşivi bulunan Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer (90), son yolculuğuna uğurlandı.

Aralarında Yeşilçam yıldızlarının portrelerinin de olduğu 71 yıllık arşivi bulunan Balıkesirli...

Aralarında Yeşilçam yıldızlarının portrelerinin de olduğu 71 yıllık arşivi bulunan Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer (90), son yolculuğuna uğurlandı.

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