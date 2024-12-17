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Bartın'da Derede Ölü Bulunan 5 Yaşındaki Simay Bora Defnedildi

Bartın'ın Ulus ilçesinde derede ölü bulunan 5 yaşındaki Simay Bora'nın cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından defnedildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:41
Bartın'da Derede Ölü Bulunan 5 Yaşındaki Simay Bora Defnedildi

Bartın'da Derede Ölü Bulunan 5 Yaşındaki Simay Bora Defnedildi

Bartın'ın Ulus ilçesinde derede ölü olarak bulunan 5 yaşındaki kız çocuğu Simay Bora'nın cenazesi, ailesi tarafından toprağa verildi. Kumluca beldesi Zafer köyünde arkadaşlarıyla oynarken, dere ıslah çalışması yapılan bir alanın kenarındaki su giderine taş atarken kayarak düştüğü belirtiliyor.

Bahsi geçen olayda, 5 yaşındaki Simay Bora'nın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi'nden alınarak köyündeki evine getirildi. Burada, onun için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Daha sonra, Simay Bora'nın cenazesi, Merkez Camisi'nde öğle vakti yapılan cenaze namazının ardından, Üçsaray köyündeki aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine, küçük kızın ailesinin yanı sıra Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baba Dursun Bora'nın Duygusal Açıklamaları

Baba Dursun Bora, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının arkadaşlarıyla dere kenarında oyun oynarken su giderinin bulunduğu delikten taş attığı sırada ayağının kaydığını söyledi. Olayı, 5 yaşındaki kızının arkadaşlarından öğrendiğini belirten Bora, "İş yerimden koşarak geldim. Dere boyunca çocuğumu aradım ama hiçbir iz bulamadım. Bir süre sonra köydeki insanlar, çocuğumu yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta suyun üzerinde hareketsiz halde buldu," dedi.

Baba Bora, su giderinin üzerinin kapatılmamasına da tepki göstererek, "Yaz aylarında çocuklar bu delikten kayarak dereye giriyor. Evladım gitti, içim parçalanıyor. Bir gün önce 2 yaşındaki çocuğumun doğum gününü kutlamıştık. O akşam Simay, bana 'Baba, benim doğum günümü de kutlayacak mısın?' diye sormuştu. Şimdi nasıl dayanacağımı bilemiyorum," ifadelerini kullandı.

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