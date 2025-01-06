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Bartın ve Düzce'de Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Bartın ve Düzce’de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü ve ulaşımı zorlaştırdı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 10:44
Bartın ve Düzce'de Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Bartın ve Düzce'de Görüş Mesafesi Düşüyor

Bartın ve Düzce'de sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşan sis, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak kara yollarında etkili olan sis, sürücülerin görüş mesafesinin bazen 20 metreye kadar düşmesine yol açtı.

Sürücüler Dikkatli Olmalı

Kent içi ve şehirler arası güzergahlarda seyahat eden sürücüler, sis nedeniyle araçlarının farlarını yakarak dikkatli bir şekilde ilerlemekte zorlanıyor.

Düzce'de de Sis Etkili

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de benzer bir durum yaşanmakta. İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan bu otoyolda, Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü bu bölgelerde, trafik ekipleri sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kent merkezi, Kuzey Çevre Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da sis hâkim durumda, sürücülerin dikkatli ilerlemesi büyük önem taşıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü güzergahtan geçen sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü güzergahtan geçen sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.

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